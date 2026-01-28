Preso pela morte de corretora em Caldas Novas, Cleber Rosa alegou que crime não foi planejado; polícia analisa imagens de segurança e possível adulteração em registros do condomínio (Arquivo pessoal/Nilse Alves e Reprodução/TV Anhanguera)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, preso suspeito pela morte da corretora de imóveis Daiane Alves, disse aos policiais que não planejou o crime, conforme apurou a repórter da TV Anhanguera Ludmilla Rodrigues. O corpo de Daiane estava em uma região de mata a 15 km do prédio onde ela desapareceu, em Caldas Novas, no sul goiano.\nO corpo da corretora de imóveis foi encontrado em estado avançado de decomposição, na manhã desta quarta-feira (28), na GO-213, que liga Caldas Novas a Ipameri. O local foi indicado pelo síndico.\nConforme apurado pela TV Anhanguera, Cleber informou que agiu sozinho após discussão calorosa com a corretora no subsolo do condomínio quando ela desceu para religar a energia do apartamento.