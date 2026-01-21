A corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, chegou a ser expulsa do condomínio Golden Thermas Residence em uma assembleia realizada em agosto de 2025. Daiane estava morando em Caldas Novas, no sul goiano, há dois anos para administrar seis apartamentos da família no condomínio.\nA reportagem teve acesso à ata da assembleia realizada em 16 de agosto de 2025, na qual seriam discutidas as “condutas” de Daiane Alves no condomínio. E ficou decidido, por 52 votos a favor da não permanência, sendo 4 pela pela permanência e 2 abstenções, que a corretora teria o prazo de 12 horas para se retirar do condomínio e manter uma distância mínima de 100 metros da recepção.\nDiante dos fatos, Daiane acionou a Justiça e conseguiu reverter tal decisão por meio de uma liminar que permitiu a sua permanência no condomínio no qual morava para administrar os imóveis da família.