A extirpação de 48 árvores de 18 espécies no Lago das Rosas, no setor Oeste, em Goiânia, virou alvo de críticas. A definição para a retirada dos exemplares arbóreos foi feita pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), em meio ao projeto de revitalização do parque urbano, sob a justificativa de comprometimento estrutural e fim do ciclo de vida, com risco de queda. Destes, contudo, três devem ser removidos para dar espaço a um pet place. Moradores da capital, por outro lado, reclamam da medida iniciada nesta semana diante dos impactos na paisagem, além do conforto térmico aos usuários do local.\nA ordem de serviço para início das obras de revitalização do Lago das Rosas foi assinada na segunda-feira (18) pelo prefeito Sandro Mabel (UB), prevendo a “requalificação urbanística e ambiental”, com a previsão de instalação de espaços para animais domésticos, conhecidos como pet places, academias ao ar livre, playgrounds para crianças e espaços de convivência, além da reforma da pista de caminhada.