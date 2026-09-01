A retirada de duas árvores Tamboril e Sibipiruna na praça da Rua C-211, no Jardim América, na última sexta-feira (28), pela Prefeitura de Goiânia, dividiu a opinião de moradores e frequentadores do local, entre os que questionam e lamentam a necessidade do corte e os que temem que as árvores pudessem cair sobre pessoas ou veículos.\nSegundo a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), os exemplares apresentavam sinais de comprometimento, com partes secas e deterioração. O parecer técnico da Gerência de Arborização Urbana (Gerarb), da Amma, aponta que os exemplares estavam em uma praça pública cercada por outras árvores e sem fiação aérea. Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a solicitação para a remoção foi feita por um comerciante da região.\nEmitido no dia 10 de agosto, o laudo aponta que o Tamboril tinha cerca de 12 metros de altura e diâmetro à altura do peito (DAP) superior a 1 metro. Na avaliação, foram identificados “tronco com desenvolvimento de plantas invasoras, copa parcialmente seca com queda frequente de galhos secos”.