O edital oferece desde modelos de luxo, como Chevrolet Corvette, BMW e Mercedes-Benz, até motocicletas e sucatas para reciclagem. (Reprodução/Caiapó Leilões)\nO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) realizará um leilão com 417 veículos apreendidos em processos criminais. O edital reúne desde carros de luxo, como Chevrolet Corvette, BMW e Mercedes-Benz, até motocicletas e sucatas destinadas à reciclagem.\nO leilão será realizado exclusivamente pela internet, em duas etapas: a primeira em 27 de julho e a segunda em 30 de julho de 2026, ambas com início às 10h. Para participar, os interessados devem se cadastrar no site da Caiapó Leilões, leiloeira oficial do certame, com antecedência mínima de 72 horas.\nEntre as opções mais acessíveis, há motocicletas com lances iniciais a partir de R$ 1,1 mil e veículos aptos à circulação com preços a partir de R$ 2 mil.