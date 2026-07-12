O Jornal do Campo deste domingo (12) ensina como fazer a tradicional costela assada no fogo de chão. Para além do sabor, o prato representa as raízes de quem vive no campo: um momento de confraternização ao ar livre cheio de prosa e degustação.\nO empresário Eliseu Leão, de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, sabe bem o significado da carne, que, na sua avaliação, também une as pessoas.\n"Você investe muito tempo fazendo, mas você também colhe um fruto muito bacana, que é a amizade, o bate-papo, essas coisas", afirmou.\nSegundo Eliseu, a tradição de reunir amigos já tem mais de dez anos, sempre com uma costela assando.\nO primeiro passo da receita é acender o fogo, para que a chama esteja alta quando a costela começar a ser assada.\nIngredientes\n200 gramas de sal grosso;\nalho frito a gosto;\n200 ml de cachaça, para dar sabor à carne;