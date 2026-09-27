O Jornal do Campo deste domingo traz uma receita que mistura modernidade e tradição, costelinha com guariroba. O prato é preparado pelo chef Gilmar, conhecido pelo trabalho com a gastronomia regional e que tem o título de embaixador da gastronomia brasileira.\nSegundo o chef, a receita usa técnicas da cozinha contemporânea e francesa para valorizar ingredientes da cozinha regional e ancestral brasileira.“Então a gente pega o ancestral, a gente pega o regional, pega a cozinha raiz do Brasil e usa técnicas internacionais para trazer esse diferencial”, explicou.\nJornal do Campo ensina receita de frango ao encanto de jabuticaba\nMorango-cravejado: conheça o novo doce que está bombando nas redes sociais\nIngredientes e quantidades\nCostelinha\n1 kg de costelinha suína\nBanha de porco ou óleo\nAlho e sal\nAzeite