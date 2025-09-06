Símbolo do Lago das Rosas desde os primeiros tempos de Goiânia, o trampolim precisa de cuidados, como em seu revestimento, conforme já alertou o Iphan à Prefeitura (Wesley Costa / O Popular)\nO Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste, um dos mais antigos espaços de lazer de Goiânia, é uma das áreas que está na mira da administração municipal para ser gerida pela iniciativa privada via concessão. Anúncio nesse sentido foi feito pelo prefeito Sandro Mabel (UB) no dia 19 de agosto, durante a reativação da fonte do Parque Sullivan Silvestre (Vaca Brava). A proposta, inspirada em iniciativas vigentes em outras grandes cidades brasileiras, passa por estudo técnico na Secretaria Municipal de Gestão de Negócios (Segen) e não há previsão para entrar em vigor.\nEnquanto não há definição sobre o modelo concessionado de gestão nas áreas de lazer da capital, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) executa os detalhes finais de um plano para revitalizar o Lago das Rosas. Promessa nesse sentido foi feita no final de março às dirigentes da Associação dos Moradores e Frequentadores do Lago das Rosas (Alagro) pelo titular da Segen, Flávio Rosa. Na ocasião, ele disse em vídeo que o parque seria revitalizado com uma verba de R$ 2,5 milhões, fruto de compensação ambiental definida em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com construtoras.