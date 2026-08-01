Menino de 3 anos aguardava ônibus com a mãe quando reboque se soltou de veículo, em Luziânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma criança de 3 anos morreu após ser atingida por uma carretinha que se soltou de um carro, na manhã desta quinta-feira (30), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O menino aguardava um ônibus com a mãe quando foi atingido. Segundo apuração da TV Anhanguera, a vítima foi identificada como Efraim Emanuel.\nAlém do menino de 3 anos, a sua mãe e outra mulher também ficaram feridas. A mãe do menino que estava com ele no momento do acidente ficou gravemente ferida e foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde permanece internada em estado grave, sedada e entubada.\nEm nota enviada à reportagem, o Heana informou que a mãe de Efraim realizou exames de imagem que identificaram sangramento intracraniano e ela está sendo acompanhada pela equipe de Neurocirurgia.