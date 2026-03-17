Bombeiros fazem buscas por criança que desapareceu no Rio Tocantins, em Tocantinópolis (Divulgação/Bombeiros)\nO Corpo de Bombeiros Militar (CBM) continua as buscas por Ágatha Sophia Almeida Xavier, de 4 anos, que desapareceu nas águas do Rio Tocantins, em Tocantinópolis, no norte do estado nesta terça-feira (17). Ela foi vista pela última vez na tarde do último sábado (14), às margens do rio, quando estava com a mãe próxima a uma rampa da orla.\nO Jornal do Tocantins solicitou novas informações sobre as buscas pela criança, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nSegundo a corporação, a mãe relatou que a filha se afastou por alguns instantes e saiu de seu campo de visão, quando as duas estavam próximas à segunda rampa da orla. Testemunhas também relataram à Polícia Militar (PM) ter visto alguém pedindo ajuda dentro do rio, o que levantou a possibilidade de afogamento.