-VÍDEO (1.3314635)\nO pequeno Bryan Santiago, de 8 anos, morreu e o pai dele ficou ferido após um acidente na BR-040, sentido Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pai perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e tombou após ser fechado por outro veículo.\nO acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (18). A PRF informou que pai e filho foram ejetados do carro pelo para-brisas. Bryan teve traumas no abdômen e cabeça e morreu ainda no local após uma parada cardiorrespiratória.\nConforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foram feitas tentativas reanimação durante cerca de 40 minutos, mas Bryan teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nBebê de três meses morre após acidente de moto em Mineiros; vídeo