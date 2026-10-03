Uma criança, de 9 meses, e a babá morreram após sofrerem um choque elétrico na tarde desta sexta-feira (2), em Palmeiras de Goiás, em Palmeiras de Goiás, no oeste goiano. O caso aconteceu no setor Boa Esperança.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encontradas nos fundos da residência em uma área externa perto de um disjuntor de energia. Ambas foram encontradas de bruços, com queimaduras e sinais que indicavam que já estavam mortas.\nAo DAQUI, os militares informaram que a babá foi identificada como Coraci Pereira de Sousa, de 62 anos, e o bebê como João Guilherme. O local foi isolado para preservar a área até a chegada da perícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar os procedimentos necessários.\nA reportagem não conseguiu localizar informações sobre o velório dos corpos das vítimas.