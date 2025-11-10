Vítimas de acidente na GO-230 (Reprodução/Prefeitura de Mimoso)\nUma criança e outras quatro pessoas morreram em um acidente na GO-230 entre Padre Bernardo e Mimoso, no entorno do Distrito Federal. Ao POPULAR, a Prefeitura de Mimoso informou que o acidente envolveu dois veículos e quatro vítimas são da mesma família. As vítimas foram identificadas como Manuela Couto Quaresma, de 6 anos, Luzia Xavier da Silva Lima, de 66, José do Nascimento Lima, de 75, Charles Elder Gomes da Silva, de 65, e Valdemir Sousa Soares, de 37.\nCharles era irmão da dona Luzia, mais conhecida como dona Conceição. José era esposo da dona Conceição. Manuela era bisneta da dona Conceição. Os quatro da mesma família estavam em um único carro. Todos são de Mimoso. Só o Valdemir que morava em Brasília, mas ele tinha amigos e filhos em Mimoso. Ele estava na caminhonete”, informou a prefeitura.