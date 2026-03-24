-Criança engasgada com balinha é salva por PMs, em Mineiros (1.3390196)\nUma criança de 3 anos engasgada com balinha foi salva por policiais que passavam por uma rua, em Mineiros, na região sudoeste de Goiás. A equipe da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) estava em patrulhamento pela região. O vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o desespero dos familiares (assista acima).\nO acidente aconteceu na tarde de sábado (21). Quando a família saiu para a rua pedindo socorro, uma viatura da CPE virou a esquina e rapidamente parou o carro para ajudar.\nCriança engasgada com balinha é salva por PMs que passavam pela rua, em Mineiros (Reprodução/TV Anhanguera)\nO pai, a mãe e a avó pediram ajuda para os policiais militares. Enquanto ajudavam, a família agradecia aos profissionais.\nCriança de 4 anos continua desaparecida no Rio Tocantins; bombeiros fazem buscas