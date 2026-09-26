O pequeno Zayon Cássio Rodrigues Nogueira, de 2 anos, morreu nesta sexta-feira (25) após bater a cabeça contra no para-brisa do carro que envolveu em um acidente, em Goiânia. Câmeras de segurança mostram o momento em que o carro atinge um veículo estacionado e tomba logo em seguida. Nas imagens, é possível ver que o para-brisa se solta durante o impacto.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado às 9h51 de quinta-feira (24). Quando as equipes chegaram ao local, Zayon estava em parada cardiorrespiratória (PCR) e era reanimado por uma equipe do Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências (Garra).\nOs bombeiros informaram que foi realizada a reanimação cardiopulmonar junto com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois, uma Unidade de Suporte Avançado do Samu levou a criança para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).