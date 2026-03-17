Uma criança de 7 anos morreu na terça-feira (17) após levar um choque ao encostar em uma cerca energizada, em Niquelândia, região norte de Goiás. A cerca era utilizada para afastar animais. O caso é investigado pela delegacia da Polícia Civil de Niquelândia.
As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas na terça-feira (17) para atender à ocorrência no setor Evereste.
A morte da criança foi confirmada no local. O Corpo de Bombeiros não atendeu à ocorrência. A Polícia Militar esteve no local para isolar a área e acompanhar o trabalho da Polícia Científica.
A identidade da vítima não foi divulgada, por isso, a reportagem não tem informações sobre o sepultamento e enterro da criança.