Uma criança de 5 anos morreu na manhã desta quinta-feira (16) após sofrer um choque elétrico na Praia da Raposa, em Tupiratins, na região central do estado.\nSegundo a Polícia Militar, o menino brincava próximo a uma barraca quando foi buscar uma bola e tocou na estrutura metálica, que estava energizada. A criança foi identificada como Enrico Candido Alves de França.\nDe acordo com informações repassadas à PM, a família da criança, que mora em Colméia, na região central do Tocantins, tinha ido passar o dia na praia. Enrico estava acompanhado de outras duas crianças, que presenciaram o momento em que ele tocou no ferro da estrutura e ficou preso ao metal.\nHomem morre após sofrer choque elétrico com fiação de uma bomba de caixa d'água\nPadre Marco Aurélio leva choque ao vivo durante cobertura da Romaria do Divino Pai Eterno e diz: 'Vai virar meme'