-CRIANCA BANHEIRO BAR (1.3429162)\nUma criança de 9 anos passava horas trancada no banheiro dos fundos de um bar, comia no próprio local e era obrigada a dormir sobre um tapete de crochê, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, de acordo com a Polícia Civil (PC). O pai e a madrasta foram presos em flagrante suspeitos de maus-tratos majorados. Vídeo mostra o momento em que o menino é encontrado no cômodo (veja acima).\nPor não terem os nomes divulgados, a redação não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que eles pudessem se posicionar.\nO menino foi resgatado por volta das 17h de quinta-feira (2), após a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) receber uma denúncia informando que ele era mantido dentro de um banheiro nos fundos de um bar, localizado no Setor Central da cidade. A unidade policial fica próximo do estabelecimento.