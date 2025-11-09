-Vídeo novas imagens (1.3331107)\nO menino de 11 anos espancado com uma paulada na cabeça por rivais do irmão recebeu alta. A criança estava internada desde 27 de outubro, após sofrer um traumatismo craniano e perder massa encefálica. O crime aconteceu no Setor Jardim Brasil, em Caldas Novas, na região sul do estado.\nConforme as imagens, obtidas pela TV Anhanguera, é possível ver quando o grupo se aproxima da vítima e a acerta com uma paulada na cabeça. Por não terem tido os nomes divulgados, o DAQUI não conseguiu localizar as defesas deles para que pudessem se posicionar até a última atualização desta reportagem.\nÀ reportagem, o delegado responsável pelo caso, Alex Miller, contou que os envolvidos disseram que o irmão da vítima, de 15 anos, agrediu e ameaçou um deles no dia anterior. Há também a suspeita de que o adolescente roubou um celular.