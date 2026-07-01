A Romaria em devoção ao Divino Pai Eterno em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, é conhecida por renovar as esperanças e fortalecer os laços de fé de milhares de devotos, e acabou sendo palco de uma cena que tocou o coração de quem passou pelas estradas de Goiás. O pequeno Pedrinho, que viveu um momento de emoção ao reencontrar sua mula, "Babalu" nesta terça-feira (30), após o animal ter sumido assim que a comitiva fez um pouso em uma fazenda Goiânia.\nConforme informações da TV Anhanguera, a família parou para descansar e acredita que deixaram o portão aberto, e a mula saiu. A história começou na última sexta-feira (26), durante a caminhada rumo à Capital da Fé. A busca mobilizou outros romeiros e moradores da região, que compartilharam fotos do animal pelas redes sociais.\nO reencontro aconteceu após uma pessoa encontrar a mula e avisar a comitiva, que está vindo de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), e tem previsão de chegar em Trindade ainda nesta quarta-feira (1).