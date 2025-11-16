Um menino de 9 anos foi levado às pressas ao hospital após ser atacado por abelhas enquanto brincava perto de casa, em Catalão, no sudeste de Goiás. Ele está internado na UTI do Hospital Uberlândia Medical Center (UMC), em Minas Gerais, onde passa por hemodiálise para tratar uma insuficiência renal causada pelo ataque.\nO caso ocorreu na tarde de quinta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, João Pedro foi encontrado consciente dentro de uma mata no bairro Dona Almerinda, bastante inchado e com várias picadas pelo corpo. Os sinais vitais estavam estáveis, e ele foi levado inicialmente para a Santa Casa de Catalão, onde a equipe médica removeu os ferrões e acompanhou a evolução do quadro.\nA mãe, Rebeca Amorim, contou que estranhou quando o filho demorou mais que o habitual para voltar para casa após sair para brincar. Ao procurá-lo, ouviu de uma vizinha que ele havia sido visto perto da mata. Minutos depois, outra vizinha avisou que tinha escutado um pedido de socorro vindo do local.