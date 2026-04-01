Os suspeitos de invadir uma casa em Palmas e assassinar a tiros Fernando Ramos de Jesus Vieira, de 40 anos, se indentificaram como falsos policiais. Segundo a Polícia Militar, eles fugiram e ainda não foram localizados.\nO crime aconteceu por volta das 19h10 desta terça-feira (31), no setor Lago Norte. Testemunhas informaram aos militares que aproximadamente seis homens encapuzados chegaram em duas motocicletas e invadiram a casa.\nDurante o crime, eles teriam se passado por falsos policiais e efetuado vários disparos contra Fernando Ramos, fugindo logo em seguida. A motivação do crime não foi divulgada.\nGrupo invade casa em Palmas e mata homem a tiros, diz polícia\nHomem mata amigo e coloca corpo em cisterna após perder R$ 20 mil em bolsa de valores, diz polícia\nPoliciais ficam feridos após serem atacados com faca e tijolo em Araguaína