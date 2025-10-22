O cronograma de concurso da Câmara de Goiânia com salários de mais de R$ 10 mil foi divulgado pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), na terça-feira (21). São 62 vagas, sendo 24 para nível superior e 38 para cargos de nível médio. Os salários iniciais são de R$ 10.059 e R$ 6.538, respectivamente.\nA banca responsável pelo processo será o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Segundo a Câmara, o edital será divulgado no próximo mês. As provas estão previstas para serem aplicadas em fevereiro de 2026. Os aprovados podem ser nomeados ainda no primeiro semestre do ano que vem.\nCâmara de Goiânia escolhe banca para concurso com 54 vagas e salário de até R$ 9 mil\nAbertas inscrições para concurso da Câmara de Itumbiara com salário de até R$ 8,9 mil\nHospital da Mulher abre seleção para diversas áreas em Goiânia com salário de até R$ 8,5 mil