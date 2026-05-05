Quatro suspeitos foram presos (Divulgação / Polícia Civil de Goiás)\nQuatro pessoas foram presas suspeitas de fraudar empréstimos de idosos durante a Operação Senex, realizada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). De acordo com a polícia, foram presos dois cuidadores que atuavam informalmente na área e dois operadores que trabalhavam em uma financeira de Santo Antônio do Descoberto. Segundo a polícia, o grupo atuava em conjunto. Durante a operação, foram cumpridos oito mandados de prisão e cinco de busca e apreensão.\nOs nomes dos suspeitos presos não foram divulgados, por isso o DAQUI não conseguiu contato com a defesa até a última atualização desta reportagem. A polícia informou que os suspeitos estão à disposição da Justiça. A reportagem entrou em contato com a empresa de crédito por mensagem, por volta das 14h04, e aguarda posicionamento.