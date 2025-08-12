Ana Clara Leite Bispo e o cunhado Jorlan Neya (Reprodução/Tik Tok Ana Clara Leite e Divulgação/Polícia Civil)\nJorlan Neya, cunhado de Ana Clara Leite Bispo, de 18 anos, confessou para a ex-esposa e para um irmão que matou a jovem em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Ela foi encontrada morta pelo marido dentro de casa. Suspeito pelo crime, Jorlan está foragido, segundo a Polícia Civil (PC).\nO Jorlan confessou o crime para sua ex-esposa e para um irmão. Trouxe alguns detalhes do crime como a hora que a gente conseguiu comprovar que foi às 18h [...] Temos detalhes tanto da mulher, quanto do irmão de como aconteceu e a arma do crime. Não descartamos um crime de cunho anterior ao feminicídio”, informou o delgado Douglas Pedrosa.\nO jornal não conseguiu localizar a defesa de Jorlan até a última atualização desta reportagem.