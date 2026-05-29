O relatório do Sisu 2026, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (27), traz o curso de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG) com a segunda maior nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 em todo o País. Com 846,72 pontos na ampla concorrência (AC), a graduação pioneira da instituição goiana ficou atrás apenas de Medicina da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em Baturité (CE), que alcançou 865,3 pontos. O terceiro lugar ficou com o de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que teve pontuação de 842,57 em escala que vai até mil.\nPrimeira graduação em Inteligência Artificial (IA) no País, o curso da UFG também figura como 12º colocado em no ranking nacional, na modalidade Cota Para Escola Pública Independente de Renda (LI_EP), com nota de corte de 827,11. Outro curso de destaque na federal goiana ocupa a 11º colocação: Engenharia de Software, com 827,37 pontos.