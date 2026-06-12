(Isac Nóbrega/Presidência da República)\nA bandeira do Brasil é um dos principais elementos usados durante grandes eventos como a Copa do Mundo. Esse símbolo brasileiro geralmente se destaca em meio às outras bandeiras pelas cores vibrantes e marcantes. As cores verde, amarelo, azul e branco não foram escolhidas por acaso. Além de representar a identidade da nação, carregam significado histórico. Conforme divulgado pelo Senado Federal, a cor verde representa a Casa de Bragança, da família real portuguesa, e a cor amarela representa os Habsburgos, a família da imperatriz Leopoldina.\nAlém da história por trás das cores da bandeira, as cores também representam as riquezas do Brasil. A cor verde simboliza as matas e florestas, o amarelo das riquezas minerais, o azul do céu e o branco, a paz.\nA bandeira do Brasil está entre os quatro símbolos que representam o Brasil. De acordo com a Constituição Federal, além da bandeira, o Hino Nacional, as Armas Nacionais, ou também conhecidas como o Brasão Nacional, e o Selo Nacional são símbolos oficiais do país. Os símbolos nacionais são celebrados no dia 18 de setembro.