O governador reeleito Daniel Vilela (MDB) dedicou boa parte da agenda do primeiro dia após as eleições às articulações para fechar o acordo de apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial, mas também reafirmou que a força política do PL não foi suficiente para alavancar a oposição em Goiás. “Um mantra que eu carrego ao longo da minha vida é que a política não suplanta uma boa gestão”, afirmou, ao reiterar a avaliação feita no último domingo (4) de que o estado ficou imune à “avalanche do PL”, disse.\nEm entrevista ao jornal ontem, ele disse que a vitória no primeiro turno com 59,17% dos votos válidos é resultado da eficiência do governo. “A nossa vitória se dá em razão da eficiência de um governo, de uma boa gestão, que entrega, que dá resultado, que é eficiente e é por isso que nós tivemos essa grande votação”, comentou.