O governador Daniel Vilela (MDB) foi reeleito governador de Goiás, neste domingo (4). Até a publicação, o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrava 90,14% das urnas apuradas. O emedebista tem 58,82% dos votos válidos e, com isso, está matematicamente eleito no primeiro turno. O vice de Daniel é o ex-senador Luiz do Carmo (PSD).\nEm seguida, estão o senador Wilder Morais (PL), com 22,25%; o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno, com 9,74%; o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 8,82%. A servidora pública Luciana Amorim (UP) tem 0,33% dos votos. Danilo da Silva (PCO) tem 0,03%.\nDaniel é sucessor de Ronaldo Caiado (PSD) no comando do governo estadual. O emedebista foi vice do pessedista e assumiu a administração em 31 de março, quando o ex-governador deixou o cargo para disputar a Presidência da República.