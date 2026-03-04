O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) em nova fase da Operação Compliance Zero. A determinação, de prisão preventiva (sem tempo determinado), é do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que se tornou relator dos inquéritos relacionados ao caso.\nA defesa de Vorcaro foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou.\nDe acordo com a Polícia Federal, são investigadas suspeitas da prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa.\nHá outros três mandados de prisão, além de Vorcaro, e 15 de busca e apreensão. As medidas são cumpridas em São Paulo e Minas Gerais. As investigações têm apoio do Banco Central.\nEmpresas de fachada receberam R$ 399 mil de convênio esportivo que nunca saiu do papel em Palmas, aponta inquérito