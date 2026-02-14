Fernando Abreu Miranda, um jovem de 17 anos morador de Itaporã, alcançou uma conquista marcante ao ser aprovado no curso de medicina da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Apesar de inicialmente planejar cursar farmácia, ele decidiu tentar a vaga no curso mais concorrido da instituição durante as inscrições do Sisu e garantiu sua aprovação na chamada regular.\nA trajetória de Fernando foi marcada por uma jornada dupla exaustiva, conciliando o trabalho braçal no campo ao lado do pai com uma rotina de estudos que chegava a 10 horas diárias. O estudante agora se prepara para se mudar para Palmas, onde buscará auxílios universitários para conseguir se manter durante a graduação.\nSaiba quem é o jovem de 17 anos que passou em medicina na federal e imaginou que era sonho\nQuem é Fernando Abreu Miranda?