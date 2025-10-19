-DAQUI_CarrosLuxoGYN_191025 (1.3325865)\nUm encontro de carros de luxo foi realizado em Goiânia e impressionou moradores. O evento reuniu mais de 15 carros esportivos, que desfilaram pelas ruas da capital. Entre os destaques, estão Nissan GT-R e a clássica Ferrari, que atraíram olhares curiosos de quem passava por ali (assista acima).\nO evento aconteceu neste sábado (18), foi organizado pela Exotic Experience e teve a socialização de proprietários e entusiastas da paixão por carros. No evento estavam presentes alguns modelos como: BMW i8, BMW Z4, BMW M3 G80, Porsche Boxster S, Porsche Carrera 911, Porsche Taycan, Porsche Panamera, Ford Mustang, Audi RS5, Ferrari 296 GTB, Ferrari 458 Italia, Ferrari Purosangue e Nissan GT-R.\nDestaques\nEntre os destaques do evento está a Ferrari Purosangue, que é o primeiro SUV da Ferrari, lançado em 2022, com quatro portas e quatro lugares, avaliada em cerca de R$ 8 milhões. Outros modelos que também impressionam são: o Nissan GT-R, modelo superesportivo, avaliado em cerca de R$ 2 milhões; e o BMW i8, primeiro esportivo híbrido da montadora alemã, avaliado em cerca de R$ 800 mil.