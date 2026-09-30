Goiás está com cinco avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (30). Entre as notificações estão alertas de tempestades com granizo e vendavais de até 100 km/h, onda de calor em nível de 'grande perigo' e umidade crítica do ar, que pode cair a 12%.\nSegundo o Instituto, enquanto áreas do estado sofrem com umidade baixa e temperaturas de até 5 °C acima da média em razão de uma onda de calor, regiões como o Sul, o Centro e o Noroeste estão sob risco de chuvas intensas, granizo e rajadas de vento.\nAo DAQUI, a coordenadora do Inmet, Elizabete Alves, explicou que a emissão de tantos avisos ocorre porque diferentes regiões do estado experimentam condições distintas, além da própria variação climática ao longo das horas do dia.\nPor isso que está essa 'salada' de avisos, porque cada ponto de Goiás está com condições diferentes e, às vezes, juntas. Por exemplo, uma localidade pode estar com aviso de baixa umidade, mas também com tempestade. Normalmente a menor umidade ocorre por volta das 15 horas, e a pancada de chuva vem por volta das 17 horas ou no início da noite. Então, temos essas variações durante o dia e os avisos vão acompanhando essas mudanças", explicou.