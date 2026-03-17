A Receita Federal começou a divulgar, nesta segunda-feira (16), as regras para a declaração do IR (Imposto de Renda) 2026, que definem quem é obrigado a prestar contas e quais critérios serão válidos neste ano.\nA entrega da declaração do IR de 2026 começa às 8h da próxima segunda-feira (23) e vai até 29 de maio. O contribuinte terá a opção de prestar contas pelo programa da declaração tradicional, que estará disponível a partir do dia 20 no site oficial da Receita, ou pelo Meu Imposto de Renda.\nA declaração pré-preenchida estará disponível no dia 23 —no ano passado a Receita atrasou a liberação. A expectativa do órgão é receber 44 milhões de declarações dentro do prazo neste ano.\nO limite de renda tributável que torna obrigatória a declaração (salário, aposentadoria e aluguel recebidos por exemplo) foi atualizado, acompanhando reajuste da faixa de isenção do IR. Está obrigado a prestar contas quem, em 2025, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584.