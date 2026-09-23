-DAQUI_Goiania_Natal_230926 (1.3459510)\nA decoração natalina do Natal do Bem começou a ser montada no Centro Cultural Oscar Niemeyer no início do mês de setembro e, claro, que os moradores da capital aproveitaram a oportunidade para brincar dizendo: "Goiânia sofre de ansiedade". Diversas publicações nas redes sociais mostram que o trenó aparentemente já queimou a largada (assista ao vídeo acima).\nEm um dos vídeos, a pessoa brinca e diz: "Que isso Goiânia? Tá cedo, rapaz! Misericórdia. Tem muita coisa pra viver ainda". Já em outro quem filmou afirma: "Goiânia sofre de ansiedade igual eu".\nOutro lugar que também tem chamado a atenção dos goianienses é em frente a uma loja de materiais elétricos na Avenida Independência, com direito a Papai Noel e caixas de presentes gigantes. O registro feito por uma médica repercutiu nas redes sociais.