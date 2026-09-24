A Prefeitura de Goiânia pretende incentivar moradores e comerciantes a decorarem fachadas e imóveis durante as festividades de fim de ano com o Programa Natal Luz. A iniciativa prevê a concessão de isenção total ou parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no exercício fiscal seguinte ao concurso para os imóveis que tiverem as melhores ornamentações.\nO projeto está em tramitação na Câmara Municipal e prevê que a disputa seja realizada todos os anos, entre 1º de dezembro e 6 de janeiro. Serão duas categorias: comercial e residencial, sendo a segunda dividida entre casas e edifícios. Os cinco primeiros colocados terão direito a 100% de desconto no IPTU; do 6º ao 10º lugar, o abatimento será de 50%; e do 11º ao 15º, de 30%.\nA participação será voluntária e ficará restrita a contribuintes que estejam em dia com o município. Hotéis, shopping centers, centros comerciais, galerias e condomínios horizontais não poderão concorrer. O projeto aguarda análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Câmara.