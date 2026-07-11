Unidade de Saúde da Família do Jardins do Cerrado 4 tem sala de vacinação funcionando precariamente (Guilherme Alves / O Popular)\nA Prefeitura de Goiânia tem 1,6 mil vagas em aberto para cargos efetivos na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O quantitativo é previsto em lei municipal para áreas como medicina e enfermagem. Apesar da vacância, a Prefeitura defende que “a demanda real e sustentável” é de apenas 279 profissionais e planeja suprir a carência com o chamamento majoritário de agentes comunitários, enfermeiros e técnicos, medida que a gestão classifica como fiscalmente viável.\nNa prática, o déficit afeta o funcionamento de salas de vacinação e farmácias, além de impactar na cobertura das equipes de saúde da família (ESFs).\nAs 1,6 mil vagas constam em um despacho, de agosto de 2025, da Secretaria Municipal de Administração (Semad), que trata dos autos de convocação dos aprovados no concurso público ocorrido em 2020. O documento indica que há vagas disponíveis para preenchimento imediato na Saúde, sendo 211 para especialista em saúde, 430 para técnico em saúde, 1000 para médico e 16 para analista em Obras e Urbanismo. O documento foi assinado pela Diretoria de Gestão de Pessoas e Escola de Governo.