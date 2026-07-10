Da esquerda para a direita: Helena Ferreira de Freitas Santos, Núbia Alves Brito, Marinalva Alves da Silva e Fatima Boaventura (Foto: Reprodução/Redes sociais/Montagem g1)\nAmigos e familiares prestam homenagem às quatro mulheres de Araguaína que morreram em um acidente na BR-226, próximo a Grajaú, no Maranhão. As vítimas estavam viajando de carro para passar as férias em Barra Grande, litoral do Piauí. Segundo os Bombeiros, a motorista teria perdido o controle do veículo ao fazer uma ultrapassagem e caiu em um lago às margens da rodovia.\nMarinalva era uma pessoa maravilhosa, uma ótima mãe. Uma pessoa que sempre ajudou toda a família, uma grande amiga", disse a sobrinha.\nAs vítimas são: Helena Ferreira de Freitas, Núbia Alves Brito, Fátima Boaventura e Marinalva Alves da Silva. Segundo a sobrinha Rebeca Silva, Marivalva morava em Roscommon, na Irlanda, mas havia voltado ao Brasil para visitar a família e viajar com as amigas.