Delegado Dannilo Ribeiro Proto foi transferido para delegacia de Goiânia (Reprodução / Instagram Dannilo Proto)\nO delegado da Polícia Civil de Goiás Dannilo Ribeiro Proto foi condenado a mais de 11 anos de prisão pelo desvio de quase R$ 2 milhões em recursos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-GO). Segundo a sentença da juíza Placidina Pires, ele era apontado como mentor do grupo e responsável por planejar as fraudes em escolas públicas de Rio Verde e região, no sudoeste de Goiás.\nNa decisão, a juíza destacou que Dannilo teria criado as estratégias usadas pelo grupo para driblar a fiscalização.\nPor ser o líder do esquema criminoso, o referido réu foi o mentor intelectual da criação da empresa, para sua utilização nas fraudes”, escreveu a magistrada.\nSegundo o processo, o grupo atuou entre 2021 e 2024 e desviou R$ 1,8 milhão por meio de programas do governo estadual, como Reformar, Revisa Goiás, Equipar e 1008 – Educação Que Queremos.