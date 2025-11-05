-Delegado Huberto Teófilo (1.3332712)\nO delegado Humberto Teófilo foi transferido da Central de Flagrantes de Goiânia para a delegacia homônima de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A portaria que transfere o delegado foi assinada na tarde de terça-feira (4). Segundo o documento, Teófilo passa a atender no novo local a partir desta quarta-feira (5). Na rede social, Teófilo fez uma postagem anunciando a mudança (veja vídeo acima). Ao POPULAR, ele comentou sobre essa medida.\nEu sinceramente, fui surpreendido com a decisão. Foi comunicado ontem, praticamente ontem à noite", disse o delegado.\nNa portaria não é mencionado os motivos da transferência de Teófilo. Apenas é citada "razões de estrita necessidade do serviço, por razões de logística administrativa na distribuição dos recursos disponíveis, que exige a redefinição das lotações".