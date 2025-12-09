-Teófilo_Senado (1.3347375)\nO delegado Humberto Teófilo lançou, na segunda-feira (8), sua pré-candidatura ao Senado pelo partido Novo. O ex-deputado estadual solicitou afastamento da Polícia Civil de Goiás no fim de novembro, quando alegou necessidade de cuidar de processos na Corregedoria da corporação e de assuntos pessoais.\nEstou tomando uma decisão muito importante, declarando aqui a minha pré-candidatura ao Senado... até porque nós estamos precisando de mais representantes da direita. Precisamos, sim, de um policial, conservador, cristão, que não fica em cima do muro, que tem coragem de falar e que tem posicionamento”, afirmou o delegado.\nDelegado Humberto Teófilo é transferido da Central de Flagrantes de Goiânia\nEx-prefeito de Iporá, Naçoitan Leite é condenado por ameaçar Lula e Moraes\nCoronel da PM e delegado da PC trocam acusações na internet e são afastados, diz secretaria