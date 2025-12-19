Delegado Dannilo Ribeiro Proto estava usando um celular na cela, segundo o MP (Reprodução / Instagram Dannilo Proto e Divulgação / MP)\nO Ministério Público de Goiás (MPGO) apreendeu, nesta quinta-feira (18), na Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), em Goiânia, um celular que estava com o delegado Dannilo Ribeiro Proto, preso e denunciado por fraudes de R$ 2,2 milhões em contratos de escolas em Rio Verde, no sudoeste goiano. A apreensão ocorreu após as investigações indicarem que o Proto mantinha comunicação externa com o aparelho, inclusive para cobrar ex-alunos do instituto de ensino que é dono e utilizando nome falso.\nEm nota, a Polícia Civil de Goiás informou que não tinha conhecimento da permanência ou do uso de celular pelo delegado na cela. Disse ainda que, em 27 de novembro, havia feito uma varredura nas celas, ocasião que não encontrou nenhum aparelho eletrônico. Por último, reafirmou seu compromisso com a legalidade, a transparência e a observância rigorosa das normas, “independentemente da condição funcional do investigado” (veja a nota completa no final da matéria).