O delegado Rafael Pareja morreu neste domingo (24), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Ele tinha 50 anos e sofreu infarto enquanto jogava beach tennis, segundo a assessoria da Polícia Civil.
Rafael Pareja era titular na 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Luziânia. Em nota, a Polícia Civil lamentou a morte do delegado. "Que Deus conforte os corações de amigos e familiares neste momento difícil'. Informações sobre o velório e enterro não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem.