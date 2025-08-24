Delegado Rafael Pareja em foto tirada em julho deste ano após partida de tênis (Reprodução/Instagram Rafael Pareja)\nO delegado Rafael Pareja morreu após passar mal enquanto jogava beach tennis em Luziânia, segundo a assessoria da Polícia Civil. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A corporação informou que ele sofreu um infarto.\nPareja morreu neste domingo (24) aos 50 anos. Ao POPULAR, a PC informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da UPA tentaram reanimá-lo por mais de 40 minutos. Informações sobre o velório e enterro ainda não foram divulgadas.\nDelegado Rafael Pareja morre aos 50 anos em Luziânia\nRepórter Cinematográfico da TV Anhanguera morre aos 61 anos, em Anápolis\nMorte de Padre Joaquim Magalhães causa comoção nas redes sociais