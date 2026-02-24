O paciente goiano que recebeu, em 14 de janeiro deste ano, a polilaminina, divulgado pelo DAQUI na segunda-feira (23), é o delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, que ficou tetraplégico após sofrer um acidente na GO-330, entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia, em julho de 2025. Ele recebeu a substância ainda em fase de pesquisa que apresenta indícios de possível auxílio na regeneração em casos de lesão medular aguda. A cirurgia foi realizada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia.\nNa última semana, o neurocirurgião Bruno Cortes, responsável pelo procedimento, relatou à reportagem que, desde a cirurgia, o paciente já apresentou ganhos sensoriais e, recentemente, conseguiu se alimentar sozinho.\nO acidente ocorreu em 31 de julho do ano passado, depois que a viatura que Leonardo dirigia bateu de frente com um caminhão de lixo que invadiu a pista contrária. O acidente resultou na morte do agente da Polícia Civil Ananias Batista, de 52, e da estagiária da corporação Amanda Monteiro, de 19.