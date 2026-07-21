O serviço Cata-Treco de Goiânia teve um aumento expressivo de mais de 500% por solicitações entre 2024 e 2026. De abril a dezembro de 2024, foram contabilizadas 3,2 mil solicitações, média de 356 por mês. Já entre janeiro e maio de 2026, o serviço registrou 10,9 mil ocorrências, média de 2,19 mil mensais. Segundo o Consórcio Limpa Gyn, a ampliação da demanda foi acompanhada por uma reestruturação do serviço para reduzir o tempo de espera pela coleta.\nEm 2024, Goiânia enfrentou uma crise na coleta de resíduos em meio às dificuldades financeiras e operacionais da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que reduziram a capacidade da companhia de manter serviços de limpeza urbana. Como solução, a Prefeitura contratou o Consórcio Limpa Gyn, mas a transição também foi marcada por atrasos na implantação do novo modelo.