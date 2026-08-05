O Democracia Cristã (DC) lançou a candidatura independente de Du Pereira ao governo do Tocantins. A convenção do partido foi realizada no dia 27 de julho, mas o anúncio do candidato ocorreu durante uma coletiva realizada nesta quarta-feira (5).\nDu Pereira é jornalista, radialista e empresário Tocantins. Inicialmente, ele tinha anunciado pré-candidatura a deputado estadual.\nA minha principal pauta é cuidar do tocantinense como ele precisa ser cuidado, reduzir impostos, tributos e trazer indústrias para o nosso estado", afirmou.\nO partido não terá coligação no estado. O candidato a vice-governador da chapa ainda não foi definido.\nOutra candidatura aprovada na convenção:\nApóstolo Flávio Braga (DC) na disputa pelo Senado para o Senado.\nEntenda como vão funcionar as eleições de 2026 e o que faz cada cargo em disputa