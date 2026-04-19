O Tocantins enfrenta aumento nos casos de dengue em 2026, com hospitais lotados e alta no número de mortes. Neste sábado (18), 17 municípios da região norte realizam um Dia D de vacinação para conter o avanço da doença, enquanto Araguaína vive cenário de epidemia, com unidades de saúde sobrecarregadas.\nSegundo dados do Ministério da Saúde, o estado já soma 10.973 casos suspeitos de dengue neste ano, além de 6 mortes confirmadas e outras 7 em investigação. Em todo o norte do país, são 19.218 casos suspeitos e 10 óbitos confirmados.\nO número de mortes no Tocantins já supera o registrado em todo o ano passado. Em 2025, foram dois óbitos confirmados, o que representa aumento de 200% antes mesmo da metade de 2026.\nHospital lotado e casos graves\nEm Araguaína, a situação é considerada crítica. O município concentra quase 4.400 casos da doença e já confirmou cinco mortes, com outro óbito em investigação. Hospitais e unidades de saúde estão superlotados e priorizam o atendimento de pacientes com quadros mais graves.