-VÍDEO (1.3405666)\nUm dente nasceu dentro do nariz de uma criança, segundo a dentista pediátrica Juliana Yassue. A profissional publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o curioso caso que ela atendeu em Curitiba, no Paraná. O vídeo viralizou e conta com mais de 74,5 mil visualizações; entre os internautas, houve surpresa diante do caso (veja vídeo acima).\nO vídeo foi publicado em 25 de abril deste ano. A profissional mostra, com a ajuda de um cotonete, o dente já crescido dentro do nariz de uma menina. O caso inusitado também causou espanto na mãe. A dentista informou que a mãe a procurou dizendo: “Dra. Ju, tem algo crescendo dentro do nariz da minha filha”.\nEm resposta, a dentista confirmou no vídeo que se tratava de um dente intranasal. A profissional mostrou que a confirmação foi realizada por meio de exames radiográficos e, logo em seguida, foi feito o planejamento para a retirada do dente, que necessitou de cirurgia hospitalar.