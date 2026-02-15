Um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (15) resultou na morte do cirurgião-dentista Matheus Borba Batista, de 27 anos, na GO-222, km 38, zona rural, no trecho entre os municípios de Nerópolis e Nova Veneza.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) ao POPULAR, as equipes foram acionadas por volta das 4h22 para atender a ocorrência. No local, foi constatado que o condutor havia perdido o controle do veículo, saído da pista e, em seguida, colidido contra uma árvore.\nO dentista foi identificado por amigos como Matheus Borba Batista. Ele havia se formado em Goiânia e atuava profissionalmente em Nova Veneza, onde havia montado o próprio consultório — um sonho que, segundo amigos, conquistou com muito esforço e dedicação.\nMotorista morre e carro é esmagado após caminhão tombar sobre ele, em Santa Helena de Goiás